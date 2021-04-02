Владимир Кухарев во время приёма граждан на МТЗ: «В Смолевичах начнём строительство 11 домов вместе с инфраструктурой»
Новости Беларуси. Амбулатория и детский сад появятся в 2022 году в микрорайоне Сокол. Об этом рассказал мэр Минска Владимир Кухарев на выездном приеме граждан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Встреча прошла на Минском тракторном заводе.
Одна из жительниц пожаловалась, что в микрорайоне недостаточно объектов для медобслуживания и учреждений образования. Вопрос взят на контроль. Владимир Кухарев отметил, что уже в апреле на улице Барамзиной начнут строительство амбулатории на 100 посещений в смену. А в 2022 году в планах построить новый детсад на 230 мест, проектируется и школа на 800 учащихся.
Всего на прием к мэру Минска пришли 16 человек. Почти все темы касались квартирного вопроса.
Прозвучали предложения о предоставлении бюджетного жилья для сотрудников и перспективах выкупа арендного. Квадратные метры готовы предоставить в первую очередь многодетным семьям и другим нуждающимся гражданам. Для этого создадут необходимую инфраструктуру.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Мы сейчас плотно занимаемся строительством жилья в городах-спутниках. В этом году мы в Смолевичах начнем строительство 11 домов вместе с инфраструктурой. Дорога делается, уже у нас в этом году будет завершена до Смолевичей. В соответствии с указом Президента мы можем направлять вне зависимости от очереди постановки на учет в городе Минске на строительство жилья в Смолевичах. И где-то в течение двух лет планируем также в Руденске.
На приеме прозвучали также вопросы ремонта дорог и многоэтажек. Один из работников завода поднял проблему неудовлетворительного состояния покрытия на улице Подлесной. Владимир Кухарев поручил отремонтировать дорогу на следующей неделе.
Все прозвучавшие обращения мэр города взял на контроль. Некоторые вопросы решили на месте, другие требуют более детального рассмотрения.