Владимир Кухарев во время приёма граждан на МТЗ: «В Смолевичах начнём строительство 11 домов вместе с инфраструктурой»

Новости Беларуси. Амбулатория и детский сад появятся в 2022 году в микрорайоне Сокол. Об этом рассказал мэр Минска Владимир Кухарев на выездном приеме граждан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Встреча прошла на Минском тракторном заводе.

Одна из жительниц пожаловалась, что в микрорайоне недостаточно объектов для медобслуживания и учреждений образования. Вопрос взят на контроль. Владимир Кухарев отметил, что уже в апреле на улице Барамзиной начнут строительство амбулатории на 100 посещений в смену. А в 2022 году в планах построить новый детсад на 230 мест, проектируется и школа на 800 учащихся. Всего на прием к мэру Минска пришли 16 человек. Почти все темы касались квартирного вопроса. Прозвучали предложения о предоставлении бюджетного жилья для сотрудников и перспективах выкупа арендного. Квадратные метры готовы предоставить в первую очередь многодетным семьям и другим нуждающимся гражданам. Для этого создадут необходимую инфраструктуру.