Владимир Кухарев провёл выездной приём граждан в Волковыске

Новости Беларуси. Утеплить дом, подсыпать дорогу, сохранить рабочее место – вопросы, которые волнуют жителей Волковыска. Выездной прием граждан в райцентре провел заместитель премьер-министра Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Утеплить дом, подсыпать дорогу, сохранить рабочее место – вопросы, которые волнуют жителей Волковыска. Выездной прием граждан в райцентре провел заместитель премьер-министра Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На встречу с Владимиром Кухаревым записались всего три человека. Так, Софья Бутько, жительница пятиэтажки недалеко от центра, рассказала, что их дом нуждается в утеплении. Кирпичному зданию уже 40 лет, весной и осенью в квартирах слишком холодно, к тому же стены постоянно сырые. Работы по тепловой реабилитации жилого дома ведутся, но пока не приносят ожидаемых результатов. Это подтверждают и соседи.
В квартире плесень. Стена северная – постоянная плесень. Обои мокрые. Сейчас сюда переставил диван – спать невозможно, потому что от этой стены идет сырость.
Поступило предложение детально обследовать вентиляцию в здании и провести тепловизорную съемку, которая выявит продуваемые места. Вопрос взят под личный контроль чиновника.
Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы сегодня рассмотрели различные направления. Это и вопросы и жилищно-коммунальные хозяйства, и вопросы обеспечения подъезда к жилым помещениям, и вопросы трудоустройства. По всем приняты решения, и я думаю, что мы их возьмем на жесткий контроль.
Вице-премьер отметил, что небольшое количество вопросов на приеме – это результат той системной работы, которая ведется в стране с обращениями граждан. Все реже выявляются серьезные проблемы. Тем не менее, местная власть обязана работать на упреждение.