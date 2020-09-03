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Владимир Кухарев назначен председателем Мингорисполкома

03 сентября 2020 14:04
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Новости Беларуси. Минск должен оставаться спокойным и удобным для жизни городом. Это отметил новый глава столицы Владимир Кухарев. На должность председателя Мингорисполкома он назначен главой государства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Кухарев назначен председателем Мингорисполкома-1

Анатолий Сивак теперь заместитель премьер-министра.

Главная задача, по мнению мэра Минска, – комплексная работа для системного развития города, обеспечения комфортного проживания в нем граждан, получения всех необходимых качественных услуг.

Владимир Кухарев назначен председателем Мингорисполкома-4

«Ни в коем случае мы не должны обидеть людей». Александр Лукашенко произвёл назначения в ведомствах и местной вертикали (читайте здесь).

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Владимир Кухарев # Анатолий Сивак # Александр Лукашенко # Фотофакт

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