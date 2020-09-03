Владимир Кухарев назначен председателем Мингорисполкома

Новости Беларуси. Минск должен оставаться спокойным и удобным для жизни городом. Это отметил новый глава столицы Владимир Кухарев. На должность председателя Мингорисполкома он назначен главой государства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Анатолий Сивак теперь заместитель премьер-министра.
Главная задача, по мнению мэра Минска, – комплексная работа для системного развития города, обеспечения комфортного проживания в нем граждан, получения всех необходимых качественных услуг.
«Ни в коем случае мы не должны обидеть людей». Александр Лукашенко произвёл назначения в ведомствах и местной вертикали (читайте здесь).