Владимир Крамник вошел в Книгу Гиннесса, в девятый раз выиграв турнир в Дортмунде

Владимир Крамник стал первым шахматистом в мире, которому удалось девять раз выиграть один из супертурниров.

В воскресенье в заключительном десятом туре Крамник обыграл победителя турнира четырехлетней давности немца Аркадия Найдича, хотя для общей победы россиянину достаточно было и ничьей. Он занял первое место, набрав 6,5 очков из 10 возможных.

Таким образом, Владимир Крамник стал первым шахматистом в мире, которому удалось девять раз выиграть один из супертурниров, а Дортмунд является таковым наряду с Линаресом и Вейк-ан-Зее.

Второе, третье и четвертое места разделили венгр Петер Леко, норвежец Магнус Карлсен и россиянин Дмитрий Яковенко, у которых в активе по 5,5 очков. На пятом месте расположился француз Этьен Бакро (4 очка), а замкнул турнирную таблицу хозяин турнира Аркадий Найдич (3 очка), сообщают информагентства.