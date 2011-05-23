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Владимир Карват стал первым героем Беларуси

23 мая 2011 13:50
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15 лет назад военный летчик совершил подвиг. 23 мая 1996 года во время учебного полета на борту истребителя возник пожар, он стал терять управление. В это время СУ-27 находился над населенным пунктом Большое Гатище. Пилот не стал катапультироваться и увел самолет в сторону, чтобы не допустить его падения на населенный пункт.

Указом Президента Владимиру Карвату первому в стране было присвоено звание «Героя Беларуси».

Памятник летчику установлен в деревне Арабовщина Брестской области. И 23 мая к подножию возложили цветы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество

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