Владимир Караник: «Растёт наполняемость бюджета, что позволяет в полной мере выполнять все социальные обязательства»

Новости Беларуси. Сохранить темпы экономического развития в стране и регионах не хуже прошлого года. Такую задачу поставил Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также обсудили медицину. Тем более, что накануне, в том числе с участием Владимира Караника, был большой разговор во Дворце Независимости на тему подготовки врачей. Сегодня же Александр Лукашенко поинтересовался строительством в Гродно областного онкодиспансера. Как потом рассказал журналистам глава Гродненского региона, сейчас ведется активное возведение и оснащение этого медцентра.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Растет наполняемость бюджета, что позволяет в полной мере выполнять все социальные обязательства перед нашими гражданами. А благодаря финансированию из республики из инновационных фондов у нас ведется активное строительство онкодиспансера и оснащение его оборудованием. Надеюсь, если с поставкой оборудования будут решены все вопросы, то первая очередь будет введена в этом году, продолжено строительство второй очереди, которая в следующем году будет введена в эксплуатацию. И параллельно строительство других медицинских учреждений, детских садов, школ, то есть ни один социальный объект не заморожен. Продолжается его финансирование и строительство.
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