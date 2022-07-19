Владимир Караник: «Растёт наполняемость бюджета, что позволяет в полной мере выполнять все социальные обязательства»

Новости Беларуси. Сохранить темпы экономического развития в стране и регионах не хуже прошлого года. Такую задачу поставил Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также обсудили медицину. Тем более, что накануне, в том числе с участием Владимира Караника, был большой разговор во Дворце Независимости на тему подготовки врачей. Сегодня же Александр Лукашенко поинтересовался строительством в Гродно областного онкодиспансера. Как потом рассказал журналистам глава Гродненского региона, сейчас ведется активное возведение и оснащение этого медцентра.