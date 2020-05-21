Владимир Караник о ситуации на станции скорой помощи в Бобруйске: «Нарушений в доплатах выявлено не было»

Новости Беларуси. О здоровье граждан в нынешнее непростое время и качестве оказания медицинских услуг 21 мая говорили у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главе государства представили проект постановления Минздрава «О перечне процедур, которые составляют лицензируемую медицинскую деятельность».

В первую очередь, речь идет о СПА-услугах, которые не относились к медицинской помощи и не лицензировались Минздравом. Президент хорошо владеет ситуацией и подчеркивает: лишней зарегулированности быть не должно. Александр Лукашенко о лицензировании медицинской деятельности: «Лишней зарегулированности быть не должно» Во Дворце Независимости также обсудили эпидемиологическую ситуацию. После разговора у Президента министр здравоохранения Владимир Караник прокомментировал журналистам вопрос начисления надбавок медработникам за работу с пациентами в условиях коронавируса.

В ряде информационных ресурсов появились сообщения о том, что якобы доплату медикам будут высчитывать поминутно. Согласно соответствующему указу, поминутной оплаты нет. Если персонал в течение смены контактировал с инфицированным пациентом, надбавка начисляется за смену. Если таких смен было более 30 % – то уже за целый месяц. Таким образом реализуется принцип справедливости: те, кто работают с больными COVID-19 чаще, получают больше. Более того, для оперативного решения вопросов в каждом регионе работают горячие линии. Владимир Караник о доплатах медикам: речь идёт не о какой-то разовой акции, это постоянно действующая норма Владимир Караник прокомментировал также ситуацию на станции скорой помощи в Бобруйске, которую активно обсуждали некоторые СМИ.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

Если кто-то считает, что его права ущемили, он может обратиться либо в профсоюз, либо к администрации своего учреждения, либо в управление здравоохранения области, либо напрямую в Минздрав. Это внимательно будет изучено, будут даны либо разъяснения, или будет осуществлена доплата. По той же бобруйской станции скорой помощи, из 290 работников, включая водителей, фельдшеров, врачей, доплаты получили за апрель 118 человек. Это те, кто действительно оказывал медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Там нарушений в доплатах выявлено не было. Если такие нарушения есть, естественно, они будут рассмотрены, но в этом плане для этого есть (установлено законом, арбитраж) и механизм получения доплат.