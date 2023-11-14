Владимир Гракун: «Качество белорусской продукции известно, оно как тренд идёт по миру»

Новости Беларуси. Объем экспорта продовольствия по итогам года будет не меньше уровня 2022-го. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимир Гракун, открывая Международную выставку-ярмарку «Продэкспо», которая собрала в Минске свыше 120 участников из пяти стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси открывается крупнейшая специализированная выставка «Продэкспо-2023».

Масштабная программа деловых мероприятий рассчитана на четыре дня. Будут обсуждаться проблемы и перспективы развития рынка пищевой индустрии. Также состоятся переговоры между ритейлерами, поставщиками и производителями.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Качество белорусской продукции известно, оно как тренд идет по миру. И наша продукция востребована. Я думаю, что, какие бы санкции ни были, продукция будет всегда востребована, особенно Республики Беларусь. Это знак качества.

Виктория Миколюк, ведущий специалист сектора инновационно-технологических проектов государственного предприятия «Белэкспо»:

Масштабным блоком на выставке представлена Российская Федерация. Мы принимаем гостей из 10 регионов России. И, конечно же, белорусские продовольственники не перестают удивлять своими новинками, продовольственными премьерами, гастрономическими лакомствами. Наш проект неоднократно подтверждал свой статус эффективной деловой площадки. И в этом году не станет исключением выставка.