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Владимир Белохвостов: На балконе клеймо должно стоять, как на термометре

09 июля 2009 10:54
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Программа ремонта балконов в столице принята сегодня на совместном заседании Мингорисполкома, коллегий Минжилкомхоза и Минстройархитектуры.

В Минске больше полумиллиона лоджий и балконов — большинству из них уже четверть века. Этот возраст эксплуатирующие организации предложили считать отправной точкой для реконструкции.

Сейчас ремонт балконов идет в комплексе с капитальным. После разработки целой системы мер, процесс упростится и балконы будут обновлять отдельно.

Также рассматривается возможность создания нового контролирующего органа: жилищной инспекции. На первом этапе речь идет о качестве осмотра балконов и обеспечении безопасности жильцов.

— На балконе клеймо должно стоять, как на термометре. Приходим мерить температуру в жилом доме, стоит термометр, на нем знак Госстандарта о том, что он допущен к работе. Приходишь на балкон — освидетельствование сделано, — сказал Владимир Белохвостов, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь.

# общество

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