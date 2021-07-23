Владимир Андрейченко: «Только по Глубокскому району за полгода количество жалоб сократилось на 22%»

Новости Беларуси. Проблемы местных жителей обсуждали 23 июля в Глубокском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спикер отметил, что в Глубокском районе количество жалоб, которые местные жители адресуют исполкому, существенно снизилось. Все меньше нареканий возникает к сферам строительства и землеустройства. А вот тема ЖКХ по-прежнему часто фигурирует в обращениях. И это однозначный сигнал местной власти, чтобы уделять коммунальным вопросам больше внимания. Тем более что многие из них можно решить без существенных финансовых затрат или времени.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Только по Глубокскому району за полгода количество жалоб сократилось на 22 %. Это очень хороший показатель. Особенно хорошо, что сократились такие жалобы, как вопросы землеустройства, земельных отношений, вопросы строительства.

Парламентарии не только проводят личные приемы и прямые телефонные линии, но и выезжают в трудовые коллективы, встречаются с жителями регионов, общаются с молодежью.