Владимир Андрейченко о дистанционном обучении: онлайн-формат полезен, если использовать его для развития творческого мышления

Новости Беларуси. В системе образования назрела необходимость изменений, но это не требует отказа от устоявшихся подходов, на практике доказавших свою эффективность. Такое мнение высказал 10 июня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на парламентских слушаниях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты и сенаторы, представители министерств и комитетов, педагоги и студенты обсудили состояние и перспективы развития белорусской школы. Создание системы образования нового типа, способной гибко реагировать на вызовы времени, сегодня считается ключевой государственной задачей не только в Беларуси, но и во всем мире. В ближайшие пять лет предстоит наладить тесные взаимоотношения государства, семьи и учреждений образования.

Так, например, сейчас разработан и тестируется проект «Родительский университет». Его цель – решение основных проблем воспитания детей. Немаловажно использовать и развитие технологий. К примеру, дистанционное обучение попросту выручило систему образования во время пандемии. Но это не должно стать нормой при обучении в обычных условиях.