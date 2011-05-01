Владимир Агеец: Авария на ЧАЭС сделала Беларусь известной в мире, так как у нас появился международный полигон для исследования радионуклидов

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает доктор сельскохозяйственных наук Владимир Агеец.

Четверть века мы живем после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Те самые технологии возвращения к нормальной жизни, возрождения сельскохозяйственных земель – это плод научной мысли наших ученых или, может, какие-то заимствования из зарубежного опыта?

Владимир Агеец:

Я хотел бы сказать, что чернобыльская авария сделала Беларусь весьма известной в мире, потому что у нас появился международный полигон для исследования радионуклидов. Но самое главное - нужно было определиться с тем, какие территории и насколько они были загрязнены. Был проделан огромный труд ученых, практиков.

А сколько ушло лет для того, чтобы наработать научный фундамент для дальнейших исследований.

Владимир Агеец:

На сегодняшний день знаний у нас очень много.

Например. Идет бычок на мясокомбинат. Мы уже заблаговременно могли знать концентрацию в его мясе радионуклидов. И разработали методику очистки. Можно было на определенный период времени, в зависимости от количества радионуклидов в мясе, ставить на чистые корма этого бычка. И после этого он проходил по всем параметрам и мог попасть на мясокомбинат.

А для этого нужны чистые корма. Откуда они берутся? Завозятся с чистой территории?

Владимир Агеец:

Само по себе загрязнение радионуклидами пятнистое. Одна территория может быть чистой, а другая нет. Вот для этого и нужны исследования.

Сейчас много говорят о том, что все больше и больше земель возвращается в хозяйственный оборот. То есть с загрязненной радионуклидами земли мы получаем чистую территорию. Как это?

Владимир Агеец:

Очень много разных предложений, как вести себя. Например, с теми же культурами. Они разные в силу своих биологических особенностей. Могут накапливать разное количество радионуклидов. И самое большое накапливают протеиновые культуры – бобовые. И сначала самым приемлемым методом было уменьшение площади под бобовые культуры. Этим самым мы нарушили рацион животных, и, естественно, дисбаланс привел к тому, что и привесы, и удои на этих территориях уменьшились.

Потом пошли научные исследования. Мы начали вводить новые бобовые культуры, чтобы изменить это соотношение. Это в какой-то степени улучшило ситуацию.

Но помимо видовых особенностей, есть сорт. Селекционеры постоянно выводят сорта с определенными свойствами. Как показали исследования, одним сортом мы можем снизить до трех раз накопление радионуклидов в продукции. А тут то же самое. Та же культура, только сорт поменять. Конечно, этот фактор является очень важным.

Но еще много проводили исследований, чтобы разобраться в механизмах поступления. Насколько могут ионы калия помешать цезию при поступлении в корневой волосок. Да, это имеет место. Это дало толчок тому, что мы рекомендовали увеличить дозы калийных удобрений на этих площадях, чтобы снизить концентрацию того же цезия. Этим приемом можно было в полтора-два раза снизить концентрацию.

Я больше склонялся к тому, чтобы делать залесение. Потому что лес за эти годы возмужает, будет деловая древесина. Это деньги, ведь не пустует земля. И в наших государственных программах были планы, чтобы делать залесение.

А есть породы древесины, которые более накапливают, менее.

Владимир Агеец:

В любом случае, чтобы древесине вырасти, надо около 100 лет. Период полураспада стронция, цезия – в среднем 30 лет. Мы уже сегодня имеет не такую ситуацию, которая была в 1986 году. Естественно, распад шел. Мы видим, насколько снизилось количество загрязненных земель. И к этому надо привыкнуть, потому что люди зачастую недопонимают.