«Вкус армейской жизни», или Первые сутки новобранцев в ВС Беларуси: большой репортаж

Место этой встречи назначает военкомат. Девять утра. Сборный пункт. Сегодня набирают в пограничники. Первая группа – 12 человек. К полудню здесь будет около двух сотен.

Итак, молодые люди, вы прибыли на сборный пункт. С этого момента начинается ваша служба в Вооруженных Силах. Но перед этим – еще один рубеж. Сумки в сторону, точнее – в камеры хранения. Перед отправкой – контрольная медкомиссия. Призывнику необходимо пройти восемь врачей. В войска с приставкой «элитные» попадают наиболее подготовленные и крепкие ребята.

Александр Мащенко, врач-эксперт направления призыва на военную службу военного комиссариата Гродненской области:

Если первая группа здоровья – это рота почетного караула, вторая – это силы спецопераций, то третья группа – это органы пограничной службы. Те, кто получил последнее «годен!» берут тайм-аут. Кто – на воздух, а кто – в буфет. В расход идет пока еще домашний паек. Этой осенью ряды Вооруженных Сил Беларуси пополнят около одиннадцати тысяч новобранцев. Еще полторы тысячи будут направлены в резерв. Кто-то попрощается с «гражданкой» на год, но большинство – на полтора. И эти минуты сейчас самые дорогие…

Гурьбой, понятно, еще далекой от идеальной армейской шеренги команда номер шесть направляется к автобусу. Ехать недолго. Часть 2141 находится в самом Гродно. Продолжаем знакомиться. Егору – 23. Позади – университет, впереди – год службы. Войска инженер-программист выбрал сам.

Егор Панфило, новобранец (Слоним):

Хочу почувствовать вкус армейской жизни. Жду дисциплины, новой формы. Думаю, она мне пойдет. И смена имиджа – не за горами. Выходим, когда КПП уже позади. Гродненская погрангруппа – одна из старейших в стране. Краткий экскурс проходит на строевом плацу. Затем, как говорят, пара организационных моментов и можно на примерку.

Форма абсолютно нового образца. Расцветку «зеленый дуб» сменил иной оттенок камуфляжа. Кардинально отличается пошив и качество материала. В такой куртке не страшен 35-градусный мороз, а шевроны теперь можно не пришивать, а прикреплять с помощью липучек. Экипировка каждому бойцу подбирается индивидуально. Собирают солдата примерно за пять минут. Роман Агиев, новобранец (Слоним):

Очень красивая. Удобная. Такая только у нас и у генералов. Егор Панфило:

Очень красивая, мне нравится. Очень теплая.

Андрей Якуцевич, начальник вещевого склада Гродненской пограничной группы:

Кстати, обувь тоже новая, новый протектор. Не будет натирать. Мамы могут не переживать, с ногами у солдат будет все хорошо.

После бани – расселение в казарме. Зданию на вид похожему на гостиницу всего три года. В блоке две комнаты, так называемые, кубрики, плюс отдельный санузел и душевая. В целом, как в общежитии. Одна комната рассчитана на четверых. Гардероб общий, а тумбочка у каждого своя.

Юрий Чирков, заместитель начальника внештатного учебного пункта Гродненской пограничной группы:

У каждого над кроватью розетка. Каждый сможет позвонить. Личное время – полтора часа в сутки. Пока одни разбирают армейские рюкзаки и ссобойки, другие спешат сделать звонок домой – телефоны разрешены по вечерам. Кстати, родители новобранцев могут связаться с погрангруппой даже в социальной сети. А вот здесь, считайте, бесплатная парикмахерская. Последний штрих в образ «милитари»… На армейский кухне тем временем кипит не только работа. В день солдату положено 200 граммов мяса и сто граммов рыбы. Питание трехразовое.

Ольга Малахова, инструктор столовой Гродненской пограничной группы:

Меню разнообразное. Два раза в неделю драники с мясом, голубцы. Питание полноценное. Не каждый так дома питается. Татьяна Ревизоре, корреспондент:

Четверг в армейском меню – рыбный день. Вот так выглядит первый ужин новобранца. На подносе – порция пюре, котлета из минтая, салат, пара бутебродов и чай. В общем, полный набор.

Дегустация не затягивается. Расходится все...

После ужина солдаты получают постельное, а также – мастер-класс от сержанта. Заправить кровать идеально – та еще наука … Впереди у рядовых курс молодого бойца. Это изучение воинского устава, постановка строевого шага, а также физическая подготовка. Большинство упражнений на выносливость и скорость. Основа армейских будней – режим. И здесь без исключений.

Татьяна Ревизоре:

На восемь часов казарма погружается в сон. Свет, как видите, горит только в коридоре. Буквально через пару минут новобранцы услышат первую в своей жизни команду «Подъем!» С таким будильником не поторгуешься. Уже через десять минут – зарядка.

Для молодых бойцов – щадящий режим. Всего полчаса, включая пробежку. Впрочем, и за это время сон как рукой снимает… После завтрака – утренний осмотр. Затем внештатный учебный пункт готовится к занятиям. Вот такие первые сутки в строю…