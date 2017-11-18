«Вкус армейской жизни», или Первые сутки новобранцев в ВС Беларуси: большой репортаж

Место этой встречи назначает военкомат. Девять утра. Сборный пункт. Сегодня набирают в пограничники. Первая группа – 12 человек. К полудню здесь будет около двух сотен.
Место этой встречи назначает военкомат. Девять утра. Сборный пункт. Сегодня набирают в пограничники. Первая группа – 12 человек. К полудню здесь будет около двух сотен.
Итак, молодые люди, вы прибыли на сборный пункт. С этого момента начинается ваша служба в Вооруженных Силах.
Но перед этим – еще один рубеж. Сумки в сторону, точнее – в камеры хранения. Перед отправкой – контрольная медкомиссия. Призывнику необходимо пройти восемь врачей. В войска с приставкой «элитные» попадают наиболее подготовленные и крепкие ребята.
Александр Мащенко, врач-эксперт направления призыва на военную службу военного комиссариата Гродненской области:
Если первая группа здоровья – это рота почетного караула, вторая – это силы спецопераций, то третья группа – это органы пограничной службы.
Те, кто получил последнее «годен!» берут тайм-аут. Кто – на воздух, а кто – в буфет. В расход идет пока еще домашний паек.
Этой осенью ряды Вооруженных Сил Беларуси пополнят около одиннадцати тысяч новобранцев. Еще полторы тысячи будут направлены в резерв. Кто-то попрощается с «гражданкой» на год, но большинство – на полтора. И эти минуты сейчас самые дорогие…
Гурьбой, понятно, еще далекой от идеальной армейской шеренги команда номер шесть направляется к автобусу. Ехать недолго. Часть 2141 находится в самом Гродно. Продолжаем знакомиться. Егору – 23. Позади – университет, впереди – год службы. Войска инженер-программист выбрал сам.
Егор Панфило, новобранец (Слоним):
Хочу почувствовать вкус армейской жизни. Жду дисциплины, новой формы. Думаю, она мне пойдет.
И смена имиджа – не за горами. Выходим, когда КПП уже позади. Гродненская погрангруппа – одна из старейших в стране. Краткий экскурс проходит на строевом плацу. Затем, как говорят, пара организационных моментов и можно на примерку.
Форма абсолютно нового образца. Расцветку «зеленый дуб» сменил иной оттенок камуфляжа. Кардинально отличается пошив и качество материала. В такой куртке не страшен 35-градусный мороз, а шевроны теперь можно не пришивать, а прикреплять с помощью липучек. Экипировка каждому бойцу подбирается индивидуально. Собирают солдата примерно за пять минут.
Роман Агиев, новобранец (Слоним):
Очень красивая. Удобная. Такая только у нас и у генералов.
Егор Панфило:
Очень красивая, мне нравится. Очень теплая.
Андрей Якуцевич, начальник вещевого склада Гродненской пограничной группы:
Кстати, обувь тоже новая, новый протектор. Не будет натирать. Мамы могут не переживать, с ногами у солдат будет все хорошо.
После бани – расселение в казарме. Зданию на вид похожему на гостиницу всего три года. В блоке две комнаты, так называемые, кубрики, плюс отдельный санузел и душевая. В целом, как в общежитии. Одна комната рассчитана на четверых. Гардероб общий, а тумбочка у каждого своя.
Юрий Чирков, заместитель начальника внештатного учебного пункта Гродненской пограничной группы:
У каждого над кроватью розетка. Каждый сможет позвонить.
Личное время – полтора часа в сутки. Пока одни разбирают армейские рюкзаки и ссобойки, другие спешат сделать звонок домой – телефоны разрешены по вечерам. Кстати, родители новобранцев могут связаться с погрангруппой даже в социальной сети. А вот здесь, считайте, бесплатная парикмахерская. Последний штрих в образ «милитари»…
На армейский кухне тем временем кипит не только работа. В день солдату положено 200 граммов мяса и сто граммов рыбы. Питание трехразовое.
Ольга Малахова, инструктор столовой Гродненской пограничной группы:
Меню разнообразное. Два раза в неделю драники с мясом, голубцы. Питание полноценное. Не каждый так дома питается.
Татьяна Ревизоре, корреспондент:
Четверг в армейском меню – рыбный день. Вот так выглядит первый ужин новобранца. На подносе – порция пюре, котлета из минтая, салат, пара бутебродов и чай. В общем, полный набор.
Дегустация не затягивается. Расходится все...
После ужина солдаты получают постельное, а также – мастер-класс от сержанта. Заправить кровать идеально – та еще наука …
Впереди у рядовых курс молодого бойца. Это изучение воинского устава, постановка строевого шага, а также физическая подготовка. Большинство упражнений на выносливость и скорость. Основа армейских будней – режим. И здесь без исключений.
Татьяна Ревизоре:
На восемь часов казарма погружается в сон. Свет, как видите, горит только в коридоре. Буквально через пару минут новобранцы услышат первую в своей жизни команду «Подъем!»
С таким будильником не поторгуешься. Уже через десять минут – зарядка.
Для молодых бойцов – щадящий режим. Всего полчаса, включая пробежку. Впрочем, и за это время сон как рукой снимает…
После завтрака – утренний осмотр. Затем внештатный учебный пункт готовится к занятиям. Вот такие первые сутки в строю…
Егор Панфило:
Я думал, что здесь будет как-то пожестче. Я в шоке. Мне очень нравится. Думаю, моя служба пройдет хорошо. Возможно, в дальнейшем свяжу свою жизнь с органами пограничной службы.
Уже спустя относительно скорое время кто-то из них станет кинологом, кто-то инспектором, а кто-то техником на заставе. Но вначале присяга. Во всех частях она пройдет в один день – 16 декабря.