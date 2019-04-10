«Вкладывать душу в коровок своих». Аграрии из Белыничского района рассказывают о своей работе

Новости Беларуси. Что посеешь, то и пожнешь. На полях страны набирает темп посевная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сев ранних яровых в южных районах уже на финишной прямой. В некоторых хозяйствах даже приступили к посадке картофеля и кукурузы.

Активизируются и северные регионы. И чтобы новый урожай здесь был на уровне, во время посевной необходимо соблюдать все технологические процессы. А для этого в том числе нужны опытные кадры.

Поэтому сегодня молодые специалисты аграрного сектора Могилевской области перенимали опыт одного из лидирующих хозяйств «Колхоз «Родина».