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«Вкладывать душу в коровок своих». Аграрии из Белыничского района рассказывают о своей работе

10 апреля 2019 19:07
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Новости Беларуси. Что посеешь, то и пожнешь. На полях страны набирает темп посевная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сев ранних яровых в южных районах уже на финишной прямой. В некоторых хозяйствах даже приступили к посадке картофеля и кукурузы.

«Вкладывать душу в коровок своих». Аграрии из Белыничского района рассказывают о своей работе-1

«Вкладывать душу в коровок своих». Аграрии из Белыничского района рассказывают о своей работе-3

Активизируются и северные регионы. И чтобы новый урожай здесь был на уровне, во время посевной необходимо соблюдать все технологические процессы. А для этого в том числе нужны опытные кадры.

Поэтому сегодня молодые специалисты аграрного сектора Могилевской области перенимали опыт одного из лидирующих хозяйств «Колхоз «Родина».

Чему удалось научиться – в материале Ирины Недобоевой.

# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Фотофакт

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