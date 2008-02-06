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Визовая политика Шенгена негативно отражается на белорусско-польских туристических связях

06 февраля 2008 18:36
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Этот факт был подчеркнут на встрече Посла Республики Беларусь в Польше Павла Латушко с председателем Польской туристической организации Рафалом Шмытке. Почти 40% всего туристического рынка Беларуси стабильно занимала Польша. У белорусов особой популярностью пользовались туры выходного дня и недельные туры. В этом направлении работали почти все агентства Минска. Сегодня они вынуждены диверсифицировать свою политику и искать новые предложения.

Белорусская сторона уже выступила с рядом инициатив. В частности, наша страна значительно снизила стоимость виз, а также упростила процедуру их получения для поляков, приезжающих в Беларусь с туристическими целями. Возможно ситуация улучшится, и Польша выступит с ответными предложениями.
# общество

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