Визовая политика Шенгена негативно отражается на белорусско-польских туристических связях

Этот факт был подчеркнут на встрече Посла Республики Беларусь в Польше Павла Латушко с председателем Польской туристической организации Рафалом Шмытке. Почти 40% всего туристического рынка Беларуси стабильно занимала Польша. У белорусов особой популярностью пользовались туры выходного дня и недельные туры. В этом направлении работали почти все агентства Минска. Сегодня они вынуждены диверсифицировать свою политику и искать новые предложения.



Белорусская сторона уже выступила с рядом инициатив. В частности, наша страна значительно снизила стоимость виз, а также упростила процедуру их получения для поляков, приезжающих в Беларусь с туристическими целями. Возможно ситуация улучшится, и Польша выступит с ответными предложениями.