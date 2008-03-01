Визит Папы Римского Бенедикта XIV в Минск в виртуальном формате

В архикафедральном костеле Святой Девы Марии в 18 часов состоится телемост Ватикан-Минск. Молодежь из Мексики, Эквадора, Румынии и Беларуси вместе с главой католической церкви прочтут молитву на родных языках. Сигнал будет передаваться по спутниковой связи в ватиканский телецентр. Виртуальный диалог с городом-государством будет транслироваться на восьми плазменных экранах, установленных в минском храме и на одном светодиодном у входа в архикафедральный костел.



Как отметил архиеписком Тадеуш Кондрусевич, эта молитва важна для Беларуси, поскольку впервые в ее истории происходит нечто подобное и больше людей в мире будут знать о нашей стране и о католической и православной церквях в ней.