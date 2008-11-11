Визит Митрополита Тадеуша Кондрусевича к Папе Римскому может состояться в декабре 2009 года

Об этом архиепископ Минский и Могилёвский заявил сегодня, подводя итог годовщины вхождения в должность главы Белорусской Католической Церкви. Во время таких визитов епископы отчитываются перед Папой за развитие деятельности католической церкви во вверенных им епархиях. Кроме того, в будущем году Тадеуш Кондрусевич намерен провести серию канонических визитов в приходы Минско-Могилёвской архиепархии. В 2009 году запланирована большая работа по строительству новых католических храмов, а также возведению временных часовен на местах будущих культовых зданий.