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Визит Митрополита Тадеуша Кондрусевича к Папе Римскому может состояться в декабре 2009 года

11 ноября 2008 12:01
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Об этом архиепископ Минский и Могилёвский заявил сегодня, подводя итог годовщины вхождения в должность главы Белорусской Католической Церкви. Во время таких визитов епископы отчитываются перед Папой за развитие деятельности католической церкви во вверенных им епархиях. Кроме того, в будущем году Тадеуш Кондрусевич намерен провести серию канонических визитов в приходы Минско-Могилёвской архиепархии. В 2009 году запланирована большая работа по строительству новых католических храмов, а также возведению временных часовен на местах будущих культовых зданий.
# общество

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