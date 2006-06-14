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Витебской государственной академии ветеринарной медицины присвоен статус ведущего вуза страны в сельскохозяйственной отрасли

14 июня 2006 12:19
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Витебской государственной академии ветеринарной медицины присвоен статус ведущего вуза в стране по подготовке специалистов в сельскохозяйственной отрасли.

Академия удостоена этого статуса за высокий образовательный уровень подготовки кадров и значительные достижения в научно-исследовательской деятельности. За 80 лет существования в вузе подготовлено более 24 тысяч ветврачей и 6 тысяч зооинженеров.

Ученые вуза вносят значительный вклад в создание новых лекарств и методов лечения животных. В академии 24 доктора наук и 163 кандидата. Только за минувший год они разработали около 160 проектов, экономический эффект от внедрения которых составил порядка 2 млрд. рублей. В составе академии - пять факультетов, 28 кафедр, аграрный колледж, филиал в Речице, НИИ прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии.

# общество

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