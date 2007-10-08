Витебским спасателям нужна помощь

Неэффективное использование финансовых средств, выделяемых из государственного бюджета на содержание водолазно-спасательной службы организации ОСВОД Придвинского края.

Такой вердикт обществу по спасению на водах вынес государственный контроль по Витебской области. В результате проверок структурных

подразделений общества также был выявлен ряд незначительных финансовых нарушений. На защиту спасателей встала водная стихия - статистика несчастных случаев в последнее время сокращается, однако и здесь контролирующие органы выявили недочёты.

Подчёркивают сотрудники госконтроля и тот факт, что все без исключения медицинские пункты работают без лицензии Министерства здравоохранения на осуществление медицинской деятельности. Настораживает и возраст самих матросов-спасателей. В среднем - 61 год. Сдавали ли пенсионеры нормативы, предусмотренные курсом подготовки работников спасательных станций - неизвестно.

Главная задача, которую перед собой ставили сотрудники госконтроля - не наказать, а указать на ряд ошибок в организации работы ОСВОДа. Все замечания спасателями были восприняты без иронии, а руководство всерьёз задумалось о схеме по реанимации столь значимой службы.

