Витебским неплательщикам перезванивают 2-3 раза в день

Автоматизированная система уведомления должников за услуги ЖКХ введена в Первомайском районе Витебска.Теперь те, кто задолжал коммунальникам оплату за два и более месяцев, 2-3 раза в день слышат по телефону вежливое напоминание о необходимости рассчитаться по счётам в установленные сроки. Телефонный номер неплательщика вносится в базу данных, затем автоматически набирается и включается запись предупреждения, пояснила суть новой системы заместитель управляющего Первомайским ЖРЭТ Валентина Шапурова. По её словам, мера оказалась действенной. Судить об этом можно не только по сокращению задолженности, но и по количеству звонков в домоуправления от должников.