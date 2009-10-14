Витебский зоопарк торгует курами и козами

Шелковых и ситцевых кур продает всем желающим Витебский зоопарк. Это не тряпичные игрушки из шелка или ситца, как можно было бы подумать, а живые декоративные птицы, пояснил директор зоопарка Алексей Андрейков.

Зоосад впервые получил лицензию на торговую деятельность. Теперь здесь можно не только понаблюдать за животными и птицами, но и купить приглянувшегося зверька или птенца. Правда, зоопарк имеет право продавать только домашних и экзотических представителей фауны. Наряду с морскими свинками и волнистыми попугаями в перечень продаваемых попали куры и козы.

По мнению Алексея Андрейкова, как раз декоративные куры и камерунские миниатюрные козы могут стать неплохой статьей дохода для витебского зоосада. Шелковые куры являются одной из древних пород, пришедших в Европу из Китая. Ценность их мяса и яиц восточная медицина приравнивает к женьшеню. А самих кур за их шелковистое перо часто называют кошками из семейства куриных. Ситцевые или куры бентамки, чей вес не превышает 0,9 кг, несут не менее полезные по своему химическому составу яйца, они прекрасные наседки, обладают кротким нравом и терпеливы к детям. Любителям больших птиц зоопарк может предложить гигантских, достигающих порой веса 10 кг, благородных осанистых кур породы брама.

Несмотря на то, что в Беларуси нет китобоев, которые всегда брали с собой в далекие плавания маленьких камерунских козочек, чтобы иметь свежее молоко и мясо, разводить этих домашних животных найдутся желающие и в Витебске, уверен Алексей Андрейков. Первый козий приплод зоопарк ожидает уже к середине зимы. А вот выводить молодняк кур в зоопарке будут в инкубаторе. Искусственная наседка может высиживать яйца самых разных птиц - от попугаев до гусей.

В Витебском зоопарке насчитывается 45 видов земноводных, птиц, млекопитающих. Прописку здесь нашли около 300 представителей животного мира, сообщает БЕЛТА.