Витебский краеведческий музей бесплатно откроет двери знатокам творчества Яна Барщевского в Ночь музеев

Знание творчества Яна Барщевского поможет в Ночь музеев 16 мая бесплатно попасть в Витебский областной краеведческий музей.

«Путешествие в мир таинственного» — под таким названием пройдет нынешняя акция, приуроченная 220-летию со дня рождения Яна Барщевского и основанная на его произведениях. Посетители смогут сопоставить свои ассоциации с его представлениями об образе Беларуси. По мнению музейщиков, благодаря Яну Барщевскому образ страны под белыми крыльями является сакральным.

Главным событием музейной ночи в Витебске станет выставка графических иллюстраций Валерия Славука к самому известному произведению Яна Барщевского «Шляхцiц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях» с инсталляцией некоторых работ.

В акции также примут участие Витебское государственное училище искусств, хореографические коллективы города, а завершится Ночь музеев в Витебске показом фантастических моделей одежды, подготовленных студентами Витебского государственного технологического университета, и fire-show.

В Полоцке традиционная для Полоцкого национального историко-культурного музея-заповедника Ночь музеев плавно перетечет в Неделю музеев. Все выставки будут посвящены 65-летию Победы. Детский музей проведет со своими посетителями компьютерную игру «Операция «Багратион», а возле Дома офицеров развернется интерактивная экспозиция «Военная техника и оружие».

В Международный день музеев, 18 мая, музеи Полоцка будут работать бесплатно, в остальные дни Недели музеев билет не будут требовать у ветеранов войны.