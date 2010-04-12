Витебский аэропорт принимает родственников погибших в авиакатастрофе под Смоленском

Витебский аэропорт, который оказался ближайшим к месту катастрофы ТУ-154, продолжает работать в дежурном режиме. В любой момент он готов принять польские рейсы.

Накануне здесь приземлились два самолета с родственниками погибших в авиакатастрофе под Смоленском польских граждан, а также брат погибшего Президента Польши – Ярослав Качиньский и премьер-министр страны Дональд Туск.

Витебск – ближайший к Смоленску аэропорт, где есть все условия для безопасной посадки гражданских лайнеров. Очень оперативно витебскую воздушную гавань перевели в круглосуточный режим работы. Именно здесь приземлились два чартерных рейса польских авиалиний с родственниками погибших.

Для посадки самолетов были мобилизованы все силы. На первом лайнере прибыл брат-близнец погибшего Президента Польши – Ярослав Качиньский. На втором спецрейсе прилетели родственники погибших и премьер-министр Польши Дональд Туск. Белорусская сторона обеспечила польским делегациям безвизовый въезд. Все документальные формальности решили за несколько минут прямо в самолете.

Сергей Рурис, начальник витебского филиала предприятия «Белаэронавигация»:

– У нас сегодня выходной день по плану был, но мы организовали работу, и с 14 часов местного времени работаем в штатном режиме.

Из аэропорта делегации поехали к месту катастрофы. Автобусы и автомобили до российской границы сопровождали патрульные машины и кареты скорой помощи.

Олеся Серегина, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома:

– В кратчайшие сроки было организовано сопровождение делегаций, которые прибыли на нашу территорию в аэропорт «Витебск». Было организовано сопровождение и автомобилей, и автобусов до российской границы патрульными автомобилями ГАИ.

Алексей Плаксицкий, старший врач Станции скорой неотложной медицинской помощи города Витебска:

– Для сопровождения польской делегации, которая прибыла в витебский аэропорт, станцией скорой помощи было выделено 4 кардиореанимационные бригады. Они сопровождали польскую делегацию до границы с Россией.

Тем временем польский экипаж отдыхал в витебском отеле. Авиабортам также организовали заправку на территории Беларуси. Через несколько часов ночью из Витебска в Варшаву вылетел самолет с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Витольд Мисяк, советник Посольства Республики Польша в Республике Беларусь:

– Поблагодарить за все. Все на таком высоком уровне. В таких тяжелых для нас моментах вы так сделали тут. Мы не ожидали такого уважения и такой помощи.

В Витебске планировали принять около 150 польских граждан. Сейчас аэропорт работает в дежурном режиме. Здесь в любое время обеспечить посадку самолетов из Польши или содействовать возвращению родственников погибших в Варшаву.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, Телекомпания СТВ, Витебск.