Витебские пенсионеры осваивают интернет

Во всемирную паутину их привело желание больше знать и быть современным. Ведь зачастую для многих из них это единственный способ пообщаться с детьми и внуками. Впрочем, у слушателей курсов есть возможность не только стать продвинутыми пользователями.

Интернет для Дианы Антоновны — не только кладезь информации, но и средство связи. Жена военного несколько лет прожила за границей. До ухода на заслуженный отдых работала преподавателем иностранного и владела бюро переводов. Сейчас по «электронке» общается с зарубежными друзьями. А заодно практикует немецкий язык. На курсах решила научиться по максимуму использовать ресурсы всемирной паутины.

Диана Барихина, участница курса «Мост через поколение»:

Когда я вижу, как и насколько молодые люди легко и на ты обращаются с интернетом, то мне бы хотелось тоже знать больше. Потому что одно дело что-то найти, написать письмо, вычитать новости. Я считаю, что я еще не много знаю.

Учиться никогда не поздно. Это доказывает аншлаг на занятиях. В программе — мини-тренинг по управлению конфликтами и дискуссия о современном мире. Самому старшему участнику Алексею Никандровичу 83 года.

Алексей Медведский, участник курса «Мост через поколение»:

С компьютером, наверное, мне тяжело будет, зрение неважное. Но меня интересует литература, книги, газеты, журналы читаю.

Тамара Сараханова, участница курса «Мост через поколение»:

Вообще я по жизни очень активный человек. Люблю театр, кино. Поэтому здесь я, конечно, с удовольствием.

Скоро все участвующие в семинаре бабушки и дедушки смогут общаться с внуками на одном языке. Они узнают, что «мыло» — это электронный почтовый ящик, а «аська» — интернет-программа общения. Слушатели курсов научатся не только искать своих друзей и одноклассников в социальных сетях, но и создавать собственные блоги. Учеников называют исключительно представителями «золотого» возраста. Их научат относиться к своим годам как к богатству и идти в ногу со временем.

Виталий Никонович, тренер-консультант Белорусской ассоциации клубов ЮНЕСКО:

В каждых городах открываются так называемые университеты для третьего «золотого» возраста. Люди продолжают учиться, продолжают творить. И мы, белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО, решили не отставать от этого. И предложили тем, кто уже готовится к пенсии или находится на пенсии, такой курс.

Такое движение для старшего поколения будет развиваться по принципу пирамиды. Выпускники курсов смогут самостоятельно делиться полученными знаниями со своими товарищами в небольших кружках, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».