Витебские художники приступили к росписи храма в честь Воскресения Христова

Внутренняя отделка – последний этап возрождения Свято-Воскресенской церкви. Воскресенский храм с 1772 года был украшением исторической части города.

Но в 1936 году его разрушили. Теперь святыня вновь возрождается. Маляр-штукатур Валентина к работе в храме относится с особым трепетом. В будущем сама станет его прихожанкой. А год назад в этой, еще недостроенной церкви, женщина приняла крещение.

Свято-Воскресенскую церковь возвели в 18-м веке в традициях позднего барокко. В 1936-м году жемчужину исторической части Витебска разрушили. Воссоздавать церковь начали по фотографиям и архивным документам уже в новом тысячелетии. Вернуть утраченный образ оказалось не просто. Церковь строили униаты. Поэтому архитектура сочетала в себе черты и православных и католических храмов.

Внутреннее убранство храма не уступит его внешнему величию. Иконы пишут в технике 16 века. Основная тема всех сюжетов росписи – Воскресение Христова. А главным украшением церкви станет уникальный центральный светильник.

- У нас уже есть паникадило, это в просторечье говоря, большая люстра, - рассказал телеканалу СТВ настоятель Свято-Воскресенской церкви протоиерей Константин ИЗОФАТОВ. - Она уже готова, производимые работы пока не позволяют произвести ее монтаж, вес ее около 600 кг и диаметр около 3 метров.

На успешное завершение работ Свято-Воскресенскую церковь благословил во время своего последнего визита Митрополит Филарет. В ответ власти города обещали: скоро под стать облику храма будет и архитектурный пейзаж. Улицу Суворова реконструируют и сделают пешеходной.

До завершения отделочных работ осталось совсем немного времени. Планируется, что звон всех 11 колоколов Свято-Воскресенской церкви встретит первых прихожан уже в июле.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, Телекомпания «СТВ», Витебск.