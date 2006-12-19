Витебские диспетчеры такси объединились в одну информационную службу

У многочисленных пассажирских перевозчиков теперь будет один оператор, что разрешит проблему с нелегальными извозчиками. Новая система позволит не только защитить права пассажиров, но и увеличить прибыль добропорядочным таксистам.

В Витебске официально зарегистрировано 11 субъектов хозяйствования, занимающихся пассажирскими перевозками. В городе работают более 220 автомобилей такси. Столько же машин занимаются так называемым "серым" извозом. В ходе ряда проверок было установлено, что находить клиентов нелегалам помогали сами диспетчеры.

Для наведения порядка в этой сфере деятельности постановлением

Министерства транспорта и коммуникаций был установлен единый оператор

автомобильных перевозок пассажиров. Создание новой службы позволит координировать деятельность перевозчиков, производить оперативный контроль за работой диспетчеров. Следовательно, повысится качество обслуживания пассажиров и сократится количество перевозчиков, занимающихся нелегальной деятельностью.

Повысятся требования к водителю такси. Перед выходом на маршрут - медицинское освидетельствование и осмотр авто механиком, обязательное наличие книги жалоб и замечаний и многое другое. А с 1 января по примеру маршруток в легковом такси появятся таксометры с билетопечатающим устройством.