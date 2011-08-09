Витебские аграрии придумали как собрать у себя рекордный урожай гречихи

Для этого на одной из площадок недалеко от областного центра вдвое увеличили посевы под культуру, а рядом поселили пчел.

В СПК «Рудаково» аграрии пошли на эксперимент: в этом году впервые решились выращивать гречку в промышленных масштабах. Под эту культуру здесь отвели 50 гектаров площадей. И не прогадали. Агрономы ждут неплохой урожай.

Денис Терешков, главный агроном СПК «Рудаково»:

Выросла замечательная. Когда начиналось цветение, было красиво посмотреть на поле. Мы планируем на этом поле получить 20 центнеров с гектара. А там, может, и больше. Потому что она цветет и цветет. А будем брать в конце августа.

Такая урожайность для гречихи – предел мечтаний. Обычно аграрии рады и 10 центнерам с гектара. Факторы успеха – хорошие семена, плодородное поле и благоприятная погода. В уходе культура довольно неприхотлива. Минеральных удобрений понадобилось даже меньше, чем зерновым. А защищать от вредителей посевы не нужно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виталий Пасютин, ведущий агроном по семеноводству и защите растений СПК «Рудаково»:

От вредителей мы не защищаем, так как это медоносы. Они опыляются пчелами. Поэтому мы после посева через день обработали участки. Посевы получились без сорняков.

Пришлось прибегнуть аграриям и к помощи пчеловодов. Чем ближе пасека к посевам, тем выше урожайность. При выращивании гречихи эти крылатые труженицы – главные помощницы. Эта культура – отличный медонос. И опыляется пчелами. Потому и урожай гречки зависит от погоды. Ведь во время засухи или, наоборот, дождей нектар высыхает или почти не выделяется.

За период цветения только на одном гектаре распускаются сотни миллионов цветков. Для их опыления сюда перевезли больше 80 пчелиных семей. Зерно гречихи созревает неравномерно. Потому работают пчелы все лето.

Денис Терешков, главный агроном СПК «Рудаково»:

Начинается цветение снизу. А пока оно доцветет до верха, пчела посетит один цветок несколько раз.

В этом году под гречневую культуру в стране отвели более 40 тысяч гектаров площадей. Разрабатываются и новые сорта этой культуры с высокой продуктивностью и урожайностью, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В целом, отечественные сорта сельхозкультур по качеству ничем не уступают зарубежным. И если погода позволит собрать хороший урожай, то в этом году, говорят специалисты, мы будем есть белорусскую гречневую кашу.