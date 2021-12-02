Витебск замело. Что сейчас происходит в самом северном городе Беларуси?

Новости Беларуси. Северный регион проходит зимние испытания. Витебск накрыло снегом, замело улицы, засыпало здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Северный регион проходит зимние испытания. Витебск накрыло снегом, замело улицы, засыпало здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Метель началась еще ночью на 2 декабря. Город, в котором так ждали настоящей зимы, теперь озадачен, как справиться с таким количеством сугробов. К примеру, в Лынтупах – самой северной точке региона – уже выпало 7 миллиметров осадков. Это почти половина декадной нормы. Местным коммунальщикам и дорожникам пришлось работать в усиленном режиме.
Тем не менее обстановка в городе спокойная. Задействованы десятки машин спецтехники, около сотни человек очищают территории остановочных пунктов и тротуары. По всей Витебской области дворы патрулируют наряды ГАИ, чтобы оперативно помочь водителям, оказавшимся в сложной ситуации.