Виталий Поролёв, военный комиссар Военного комиссариата Московского р-на г.Минска на СТВ

Как обстоят дела с призывниками? Есть ли желающие пройти школу настоящего мужчины?

Виталий Поролёв, военный комиссар Военного комиссариата Московского р-на г.Минска:

Более десятки тысяч призывников у нас в городе Минске. К 18 годам у молодых людей уже сформировалось свое мировоззрение и свои взгляды на жизнь. Многие призывники, даже в большем количестве, идут на срочную службу, службу в резерве. Например, призывник вернее, уже военнослужащий Малаховский, приехал из Амурской области. Раньше у него там проживали родители и он сам. У него закончились основания для отсрочки. Приехал в Минск, прошел медицинскую комиссию. В настоящее время проходит службу в одной из элитных частей Вооруженных сил. Из Греции призывник приехал. Родители у него также проживают там. Исполнилось 18 лет. Желание - служить в белорусской армии.

Можете ли вы свести свой рейтинг по роду войск, которые особо популярны среди призывников? Ведь есть такая графа: где хотели бы служить?

Виталий Поролёв, военный комиссар Военного комиссариата Московского р-на г.Минска:

Конечно, наибольшим приоритетом у призывников пользуются элитные части. К ним относятся Силы специальных операций, так называемые ранее - десантники, «голубые береты». Желают проходить службу в бригаде специального назначения. Возникает большое желание у призывников проходить службу во Внутренних войсках Министерства внутренних дел. Пограничных войсках. Но, к сожалению, в этих войсках очень высоки требования к медицинским показателям, поэтому не каждому призывнику удается реализовать свое желание службы в этих элитных частях.

Есть призывники, которые хотят служить поближе к дому. Прописка оказывает ли какое-то влияние на локацию, расположение той части, где он будет служить?

Виталий Поролёв, военный комиссар Военного комиссариата Московского р-на г.Минска:

Прописка не имеет никакого значения, но каждый призывник, подлежащий очередному призыву, изучается сотрудниками военного комиссариата, и один из вопросов, которому уделяется внимание, - где бы призывник хотел бы проходить службу. Если медицинские показания соответствуют той части, где призывник хочет служить, естественно, мы идем навстречу и призывная комиссия всегда решает эти вопросы положительно.

У нас призываются в армию исключительно мужчины, но тем не менее в армии достаточно и женщин.

Виталий Поролёв, военный комиссар Военного комиссариата Московского р-на г.Минска:

На срочную службу в резерве действительно призываются только граждане мужского пола. Но в Республике Беларусь в Вооруженных Силах служат более 4 тыс. женщин. Более 500 из них - офицеры. Но все они проходят службу по контракту в добровольном порядке. Для того, чтобы женщине реализовать свою мечту службы в армии, необходимо удовлетворять медицинским параметрам, она должна быть старше 18 и моложе 35 лет. В основном наши женщины проходят службу в медслужбе.

Появились ли в этом году новые виды отсрочек?

Виталий Поролёв, военный комиссар Военного комиссариата Московского р-на г.Минска:

На сегодняшний день новых отсрочек нет. Была отсрочка для продолжения образования заочникам. Она уже отменена. Молодые люди про нее забыли. Из особенностей этого призыва: осенью 2014 года Парламент принял Закон об альтернативной службе. Планировалось, что весной 2015 года он будет окончательно утверждён и закон вступит в силу осенью.

Для многих призывников - это стресс. Где он может прочесть об адаптации?

Виталий Поролёв, военный комиссар Военного комиссариата Московского р-на г.Минска:

На сайте Министерства обороны есть раздел «Адаптация». Очень рекомендую молодым людям прочесть. Там все четко и доходчиво расписано. Самое главное - не надо бояться нового. Чувство страха возникает от неизвестности. Бояться нечего. Если возникают какие-то трудности, их необходимо решать. Слушай. Задавай вопросы. Не замыкайся в себе.