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Виталий Бусько, депутат Палаты представителей: Мы обречены на успех, просто надо работать

21 апреля 2010 06:53
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По окончании Послания Александр Лукашенко по традиции ответил на вопросы депутатов. Парламентарии смогли обсудить с Президентом как внутренние дела страны, так и отношения Беларуси с другими государствами.

Виталий Бусько, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Всеобъемлемость задач позволяет сделать вывод о том, что мы обречены на успех, просто надо работать.

Александр Розганов, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Государство много вкладывало средств в развитие сельского хозяйства, и сегодня мы вправе спросить у тружеников села: «Когда же будет отдача?»

Александр Антоненко, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Задачи, которые поставил Президент, это не только послание народу. Это также задачи и ориентиры, которые должны взять на вооружение наше общество и экономика. В результате работы Совета министров и Парламента они облекут более конкретные формы.

# общество

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