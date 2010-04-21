Виталий Бусько, депутат Палаты представителей: Мы обречены на успех, просто надо работать

По окончании Послания Александр Лукашенко по традиции ответил на вопросы депутатов. Парламентарии смогли обсудить с Президентом как внутренние дела страны, так и отношения Беларуси с другими государствами.

Виталий Бусько, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Всеобъемлемость задач позволяет сделать вывод о том, что мы обречены на успех, просто надо работать.

Александр Розганов, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Государство много вкладывало средств в развитие сельского хозяйства, и сегодня мы вправе спросить у тружеников села: «Когда же будет отдача?»

Александр Антоненко, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Задачи, которые поставил Президент, это не только послание народу. Это также задачи и ориентиры, которые должны взять на вооружение наше общество и экономика. В результате работы Совета министров и Парламента они облекут более конкретные формы.