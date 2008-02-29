Високосного дня бояться - век неженатыми ходить

Так решили для себя 113 минских молодоженов, которые 29 февраля, в самый неудачный день високосного года, зарегистрировали свой брак.В народе считалось: в этот день и скот мрет, и деревья засыхают. В народном календаре 29 февраля - день Касьяна завистливого, самые неудачные сутки високосного года. Но столичным молодоженам суеверия не помеха.



В високосном пожениться - век душа в душу прожить. Это подтверждает и свадебная статистика. Ни один брак, заключенный столичными молодоженами в лишние дни предыдущих високосных лет, не распался. А для ирландских женщин, например, этот день и вовсе удачный. Они могут сами сделать предложение руки и сердца. Причем, при отказе мужчина должен заплатить штраф.



Есть у нынешнего времени еще одна примета. В високосном году, говорят, счастливые дети родятся. Впрочем, повод для радости есть у всех. 29 февраля заканчивается календарная зима. Хотя снега в этом году не было, тепла и солнца от этого хочется не меньше. Так что пора встречать весну и верить в лучшее. Не зря говорят - "Пришел високос - лови удачу за хвост!"