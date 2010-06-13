Виртуальный имидж страны: как попасть в рейтинг мировых поисковиков

4 из 10 кликов иностранных пользователей, которые хотят что-то узнать о синеокой, приходится на слово «белорус». Треть ассоциирует это исключительно с трактором. Замыкает пятерку в рейтинге самых «кликабельных» слов и фраз «Беловежская пуща».

По статистике, первое, что пишет человек в поисковой системе – это свое имя и фамилию. А значит, и такая, виртуальная оценка стала важной частью реальной жизни человека. Чего уж говорить о масштабах государственных. Создать имидж целой страны на просторах интернета сейчас — настоящее искусство.

Это искусство все чаще напоминает поле информационной войны. И побеждает в ней тот, кто сумел закрепить национальные сайты в первой десятке все того же поисковика. А это значит, что любой пользователь, который хочет открыть для себя страну, получит о ней в первую очередь

Здесь проблем не испытывают разве что Соединенные Штаты. Ниже по списку – Канада, Китай и Австралия. Причем, представлены эти страны, в основном, туристическими порталами. По 10% новостей «из первых уст» приходится на Беларусь и Латвию. Для большинства же государств главное информационное интернет-поле остается белым пятном.

Белорусский прорыв в топ-10 ссылок – портал «Беларусь.by». На первую страницу национальный проект попал менее чем за один год. И не удивительно: здесь можно узнать всё и сразу. От национальной кухни до туризма и архитектуры. Отличились и качеством подачи: по шкале авторитетности, так называемой Google Page Rank, у белорусского ресурса – твердая восьмерка.

Алексей Мацевило, руководитель проекта «Belarus.by»:

В мире всего несколько сотен сайтов, которые имеют такой ранк в Google. Это некоторые национальные википедии. Например, русская википедия. До недавнего времени сайт госдепартамента США имел рейтинг восьмерку, сейчас поднялся до девятки.

Ничто не стоит на месте, а интернет – тем более. Компании тратят немалые деньги на развитие своего виртуального имиджа. Сегодня покупаются даже ссылки и ключевые слова поиска. И называется это всё — работа над сайтом в невидимой части.

Алексей Мацевило, руководитель проекта «Belarus.by»:

Эта та часть, которая не видна пользователям, но играет большую роль для поисковых роботов, которые и формируют список результатов.

А вот продвигать «видимую» часть белорусских сайтов за рубеж на неделе предложили с помощью так называемых «зеркальных ресурсов». Проще говоря, будут создавать официальные филиалы байнета за рубежом. Это позволит наладить прямой диалог с иностранной интернет-аудиторией и улучшить видимость белорусских порталов в поисковых системах.

Андрей Савиных, пресс-секретарь – начальник управления информации Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Создавая сайты на русском языке, мы можем нести определенный сигнал, в основном, на сопредельные страны. Если материал не издан на английском, немецком, французском – то для продвижения в сети интернет его не существует.

Однако имидж страны создают не только официальные сайты. Уже выросло поколение, которое получает основную информацию из социальных сетей и блогов. Урок бесплатного пиара Беларуси не так давно дали литовские студенты. Группа так впечатлилась минскими красотами, что уже через несколько дней Литву ждал новый инфоромационный бум.

Марина Золотова, главный редактор УП «Надежные программы»:

Вернулись в Литву, у себя в блогах-твиттерах написали о своем визите. Этот визит тридцати литовских студентов создал такую информационную волну о Беларуси, которой не было очень давно.

Быть «в теме» важно на всех уровнях. Так что теперь социальные сети добавит в друзья и государство.

Алексей Васильков, политолог Информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь:

Facebook, в частности, интересен с точки зрения иностранных пользователей. Тут важно именно присутствие, главное – начать. На данный момент государство фактически ни в блогосфере, ни в социальных сетях не представлено. То есть на данный момент позиция государства является альтернативной в социальных медиа.

Чем социальные медиа пользуются сполна. Не говоря уже о многочисленных блогерах. По авторитету некоторые «домашние» авторы опережают и официальные СМИ. Личная, оригинальная оценка зачастую становится истиной в последней инстанции.

Марина Золотова, главный редактор УП «Надежные программы»:

Побывал в Беларуси. Приехал на вокзал в Минск, увидел указатель на Бобруйск и рванул в Бобруйск. И очень многие белорусские интернет-пользователи эту историю знают.

Белорусский школьник заставил танцевать пол-Европы, и пиар-кампания страны получилась сама собой. Потому что Юрий Демидович приковал внимание не только к собственной персоне, но и к государству в целом. Еще предварительный ролик собрал сотни тысяч просмотров. А ведь, пожалуй, каждый второй захотел узнать больше о стране того самого «кролика». Но это был сезонный интерес. Главный белорусский портал подвел черту под общими интересами иностранцев к республике.

Вслед за названиями страны и её главного сайта расположился Гродно. Ниже – образование, спорт и новые разработки минского тракторного завода. Еще реже ищут информацию о знаменитых людях и правительстве. Неожиданно десятку замкнул Борисов. Связано это в первую очередь с футбольными достижениями города. Что наталкивает на мысль, что заинтересовать виртуальное сообщество проще всего – реальными достижениями культуры, науки, образования или спорта.

Алексей Мартиненок, Сергей Курков и Андрей Дук всю неделю кликали на .BY.