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Виртуальные казино могут появиться в Беларуси

14 января 2011 12:38
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Этот вопрос решится на заключительном этапе реализации Концепции развития игорного бизнеса в Беларуси. Ее накануне утвердило Правительство.

Документ направлен на то, чтобы обеспечить соответствие деятельности в этой сфере мировым стандартам, в том числе путем привлечения в нашу страну иностранных инвестиций. Концепция предусматривает использование современных технологий в игорном бизнесе, установление госконтроля за оборотом денежных средств и защиту население от негативных последствий участия в азартных играх. К слову, должников по алиментам в казино и залы игровых автоматов не пустят, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество # Казино

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