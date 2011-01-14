Виртуальные казино могут появиться в Беларуси

Этот вопрос решится на заключительном этапе реализации Концепции развития игорного бизнеса в Беларуси. Ее накануне утвердило Правительство.

Документ направлен на то, чтобы обеспечить соответствие деятельности в этой сфере мировым стандартам, в том числе путем привлечения в нашу страну иностранных инвестиций. Концепция предусматривает использование современных технологий в игорном бизнесе, установление госконтроля за оборотом денежных средств и защиту население от негативных последствий участия в азартных играх. К слову, должников по алиментам в казино и залы игровых автоматов не пустят, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».