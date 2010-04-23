Виртуального злоумышленника впервые задержали в Витебской области

Компьютерную программу-шпион запустил во всемирную паутину 24-летний житель города Докшицы. За пару месяцев хакер заразил 20 удаленных пользователей.

Он получил конфиденциальные данные с персональных компьютеров, но воспользоваться ими в личных целях не успел. Правоохранительные органы быстро вышли на след кибер-преступника. В отношении хакера-любителя возбуждено уголовное дело. За компьютерный шпионаж он расплатился 10,5 миллионами рублей и конфискацией собственного компьютера.

Иван Сотников, старший следователь следственного управления предварительного расследования УВД Витебского облисполкома:

– Он мог получить несанкционированный доступ к компьютерной информации, находящейся на удаленных компьютерах. То есть, это могла быть информация личного характера, какие-то фотографии, а также счета к банкам. Многие сейчас пользуются системой электронных платежей веб-мани, мани-букерс и другими платежными системами. И таким образом использовать данную информацию в своих интересах.