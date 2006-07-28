Виртуальная торговля под реальным контролем

Министерство торговли Беларуси намерено упорядочить продажи в интернет-магазинах. Речь идет, в первую очередь, о защите прав потребителей. К примеру, посредством всемирной паутины будет запрещено продавать сложную бытовую технику. Ее можно выставлять лишь на виртуальной витрине. Покупатель, придя в магазин, может купить товар только проверив его качество. Кроме того, торговое ведомство намерено поставить вопрос о массовой легализации интернет-магазинов.