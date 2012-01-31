Прямой эфир

Віртуальная прыёмная пачала працаваць у Мінаблвыканкаме

31 января 2012 14:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Цяпер тут рэгіструюць электронныя лісты жыхароў сталічнага рэгіёну. Парадак работы з такімі паведамленнямі замацаваў Закон аб зваротах грамадзян і юрыдычных асоб.

Адказваць на іх будуць таксама з дапамогай электроннай пошты. І не пазней, як праз 15 дзён.

На сайт Мінаблвыканкама паступіла ўжо каля 10 электроных зваротаў. Заяўнікі просяць растлумачыць механізмы выдзялення зямельных надзелаў. Некаторых цікавіць тэма індывідуальнага будаўніцтва. Ёсць пытанні і па новых формах заканадаўства, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».

У цэлым жа, электронныя звароты дапамогуць пазбегнуць непатрэбнай перапіскі і значна аблегчаць працу аддзелаў па рабоце са зваротамі грамадзян.

Аксана Таранда, начальнік аддзела па рабоце са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб Мінаблвыканкама:
Мы просим граждан, которые обращаются в нашу электронную приемную, во-первых, обязательно называть свою фамилию, имя, отчество, домашний адрес, а также четко и ясно писать содержание обращения. Я понимаю, что в виртуальном пространстве можно более широко свои мысли изъяснять, однако нам бы хотелось более конкретного подхода к этому вопросу.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
31 января 2012 12:45

Поклонники известной компьютерной игры лепят из снега танки

31 января 2012 12:01

А знаете ли вы, как спускают корабли на воду?

30 января 2012 01:03

Рейтинговый бой в весовой категории 66,5 кг. Алексей Набойщиков – Андрей Абраменко