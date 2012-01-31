Віртуальная прыёмная пачала працаваць у Мінаблвыканкаме

Цяпер тут рэгіструюць электронныя лісты жыхароў сталічнага рэгіёну. Парадак работы з такімі паведамленнямі замацаваў Закон аб зваротах грамадзян і юрыдычных асоб.



Адказваць на іх будуць таксама з дапамогай электроннай пошты. І не пазней, як праз 15 дзён.



На сайт Мінаблвыканкама паступіла ўжо каля 10 электроных зваротаў. Заяўнікі просяць растлумачыць механізмы выдзялення зямельных надзелаў. Некаторых цікавіць тэма індывідуальнага будаўніцтва. Ёсць пытанні і па новых формах заканадаўства, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».



У цэлым жа, электронныя звароты дапамогуць пазбегнуць непатрэбнай перапіскі і значна аблегчаць працу аддзелаў па рабоце са зваротамі грамадзян.



Аксана Таранда, начальнік аддзела па рабоце са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб Мінаблвыканкама:

Мы просим граждан, которые обращаются в нашу электронную приемную, во-первых, обязательно называть свою фамилию, имя, отчество, домашний адрес, а также четко и ясно писать содержание обращения. Я понимаю, что в виртуальном пространстве можно более широко свои мысли изъяснять, однако нам бы хотелось более конкретного подхода к этому вопросу.