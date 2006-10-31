Виновных призовут к ответу

Прокуратура возбудила уголовные дела по фактам отравления суррогатным алкоголем в Гродненской области.Об этом сообщил генеральный прокурор Беларуси Петр Миклашевич на коллегии ведомства. Основные статьи -"Причинение тяжких и менее тяжких телесных повреждений по неосторожности" и "Причинение смерти по неосторожности".

Напомним, в результате употребления некачественного спиртного, в Ошмянском районе госпитализированы более 50 человек с диагнозом <токсический гепатит>. Одна пострадавшая скончалась.

Петр Миклашевич сообщил, что прокуратура Гродненской области сейчас устанавливает личности виновных, а также источники поступления суррогатного алкоголя и порядок его реализации. Уже есть подозреваемые, у которых обнаружено и изъято более 290 литров спиртосодержащей продукции.