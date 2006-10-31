Прямой эфир

Виновных призовут к ответу

31 октября 2006 14:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Прокуратура возбудила уголовные дела по фактам отравления суррогатным алкоголем в Гродненской области.Об этом сообщил генеральный прокурор Беларуси Петр Миклашевич на коллегии ведомства. Основные статьи -"Причинение тяжких и менее тяжких телесных повреждений по неосторожности" и "Причинение смерти по неосторожности".
Напомним, в результате употребления некачественного спиртного, в Ошмянском районе госпитализированы более 50 человек с диагнозом <токсический гепатит>. Одна пострадавшая скончалась.
Петр Миклашевич сообщил, что прокуратура Гродненской области сейчас устанавливает личности виновных, а также источники поступления суррогатного алкоголя и порядок его реализации. Уже есть подозреваемые, у которых обнаружено и изъято более 290 литров спиртосодержащей продукции.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
31 октября 2006 11:44

У белорусских школьников начались осенние каникулы

31 октября 2006 08:19

Вандалы не дают покоя ни живым, ни мёртвым

31 октября 2006 08:13

Власти запретили сжигать листья