Виновник трагического ДТП в Минске сам пришел в милицию

Ученик 11-го класса одной из минских школ, устроивший аварию 16 октября в центре города, скрылся с места происшествия и не появлялся четыре дня. Напомним, трагедия произошла на площади Бангалор. В автомобиле "Додж" было семь человек. Иномарка на скорости 160 километров в час выехала за пределы проезжей части и опрокинулась. На месте аварии сразу погибли парень и девушка. Как сообщили в милиции, молодой водитель уже привлекался к ответственности за управление авто нетрезвым. По предварительным данным, он и на этот раз был в состоянии алкогольного опьянения.