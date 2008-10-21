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Виновник трагического ДТП в Минске сам пришел в милицию

21 октября 2008 13:51
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Ученик 11-го класса одной из минских школ, устроивший аварию 16 октября в центре города, скрылся с места происшествия и не появлялся четыре дня. Напомним, трагедия произошла на площади Бангалор. В автомобиле "Додж" было семь человек. Иномарка на скорости 160 километров в час выехала за пределы проезжей части и опрокинулась. На месте аварии сразу погибли парень и девушка. Как сообщили в милиции, молодой водитель уже привлекался к ответственности за управление авто нетрезвым. По предварительным данным, он и на этот раз был в состоянии алкогольного опьянения.
# общество

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