Виновен ли экипаж самолета Ил-76 в нелегальной перевозке оружия, решит прокуратура Таиланда

Туда передали документы по делу. Надзорному органу предстоит выяснить, был ли состав преступления.Напомним, четверых граждан Казахстана и белоруса задержали в конце прошлого года. При осмотре самолета во время дозаправки в Бангкоке на борту нашли 35 тонн оружия. Экипаж обвиняют в нелегальном хранении боеприпасов и сообщении заведомо ложных данных о грузе. Летчики заявляют, что не знали об истинном характере перевозимого. Опасный товар был упакован в опломбированные ящики. Если прокуратура не найдет состава преступления, дело может быть закрыто, а экипаж освобожден.