Виктория Райхер обвинила Михаила Задорнова в плагиате

Текст рассказа израильской писательницы Виктории Райхер «Налево сказку говорит» был использован российским сатириком Михаилом Задорновым.

Первое сообщение о плагиате было опубликовано в блоге Виктории Райхер 31 октября, около 8 вечера. Речь шла о байке о призывнике-репатрианте, который своими разъяснении про «кота ученого», персонажа поэмы А.С.Пушкина «Руслан и Людмила», вывел из состояния душевного равновесия офицера израильской армии, отвечавшего за «душевное здоровье» военнослужащих. Эта история широко разошлась в интернете с конца 90-х годов. Однако, именно Виктория Райхер написала рассказ, в котором был литературно обработан первоначальный сюжет, отмечает NEWSru.com.

Сам Задорнов в своем блоге уже принес писательнице извинения. «То, что у этой истории есть автор, честно говоря, меня обрадовало. Думаю, что этот случай действительно произошел, и был пересказан из уст в уста, но Виктория изложила его очень талантливо. Когда Первый канал будет проводить вторую съемку концерта, автор непременно будет указан. Кроме того, разумеется, будут соблюдены все формальности. Надеюсь, что Виктория окажет нам любезность, и пришлет необходимое подтверждение авторства, после чего ей будет выплачен гонорар по высшей ставке. Я приношу Виктории свои извинения от себя и от всей группы, которая готовила концерт», — пишет Задорнов.

«Спасибо Михаилу Николаевичу за быстрый и четкий ответ. Я попросила его написать мне в почту, и дальше мы уже договорим напрямую. Очень хорошо, что проблема будет урегулирована мирно и честно», — 1 ноября сообщила в своём блоге Виктория Райхер.