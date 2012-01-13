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Виктория Азаренко стала победительницей теннисного турнира в Сиднее

13 января 2012 13:53
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В финальном поединке белорусская прима одолела одну из самых неудобных для себя соперниц – китаянку На Ли.

Уверенно справившись с сопротивлением оппонентки в первом сете, белоруска дала слабину во втором. На Ли записала партию себе в актив, отдав белорусской спортсменке всего один гейм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В решающем сете серьезных проблем Азаренко не испытала. Итоговый счет – 6:2, 1:6, 6:3.

Виктория оформляет в коллекцию первый в этом году титул, что должно стать отличным подспорьем в преддверии грядущего «Australian Open».

# общество

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