Виктория Азаренко стала победительницей теннисного турнира в Сиднее

В финальном поединке белорусская прима одолела одну из самых неудобных для себя соперниц – китаянку На Ли.



Уверенно справившись с сопротивлением оппонентки в первом сете, белоруска дала слабину во втором. На Ли записала партию себе в актив, отдав белорусской спортсменке всего один гейм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



В решающем сете серьезных проблем Азаренко не испытала. Итоговый счет – 6:2, 1:6, 6:3.



Виктория оформляет в коллекцию первый в этом году титул, что должно стать отличным подспорьем в преддверии грядущего «Australian Open».