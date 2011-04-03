Виктория Азаренко – победительница международного турнира категории «Премьер» в американском Майами

В финале женского одиночного разряда белоруска в двух сетах взяла верх над россиянкой Марией Шараповой. И на пути к решающему матчу обыграла таких титулованных теннисисток, как бельгийка Ким Клийстерс и россиянка Вера Звонарёва.

Два года назад Виктория уже становилась победительницей турнира в Майами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Нынешний титул стал для нее шестым в профессиональной карьере и первым в этом сезоне.

Благодаря победе в США белоруска четвертого апреля займет шестую строчку в мировом рейтинге.

Виктория Азаренко, победительница теннисного турнира в Майами:

Я чувствую себя прекрасно. Очень рада, что тяжелая работа приносит свои плоды. Это на самом деле здорово – вернуться сюда и снова выиграть титул.

С победой на турнире в Майами Викторию Азаренко поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.