Виктория Азаренко купила квартиру в Минске

Однако, приехав в Минск, где вместе с Каролин Возняцки сыграла благотворительный матч, Азаренко категорически отказалась разговаривать с журналистами на эту тему, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Минский курьер».
Виктория Азаренко, теннисистка:
Самая главная новость: у меня появилась собственная квартира в Минске. Новоселье еще не состоялось. Ведь нужно ее обустроить. Этим занимается мама. И так у нее все красиво получается, что не передать словами. Увидев квартиру, я долго не могла прийти в себя, любовалась такой красотой. После этого у меня был самый длительный шопинг в жизни: хочется ведь, чтобы вещи в квартире тоже были самые-самые.