Виктория Азаренко купила квартиру в Минске

Лучшая теннисистка Беларуси обычно ничего не рассказывает о личной жизни. Только после недавней победы на Кубке Кремля, видимо, окрыленная успехом, Виктория призналась, что в российской столице за нее переживал и ее парень. И даже назвала его имя — Сергей Бубка-младший.

Однако, приехав в Минск, где вместе с Каролин Возняцки сыграла благотворительный матч, Азаренко категорически отказалась разговаривать с журналистами на эту тему, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Минский курьер».

Виктория Азаренко, теннисистка:

Самая главная новость: у меня появилась собственная квартира в Минске. Новоселье еще не состоялось. Ведь нужно ее обустроить. Этим занимается мама. И так у нее все красиво получается, что не передать словами. Увидев квартиру, я долго не могла прийти в себя, любовалась такой красотой. После этого у меня был самый длительный шопинг в жизни: хочется ведь, чтобы вещи в квартире тоже были самые­-самые.