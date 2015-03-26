Виктор Сурмач, ветеран ВОВ, поделился воспоминаниями о штурме Гдыни войсками 2-го Белорусского фронта

Новости Беларуси. 45 дней до Великой Победы. Телеканал СТВ продолжает обратный отсчет до 70-летия главной исторической даты 20-го века.

В этот день 13-ый пленум Всесоюзного совета профсоюзов принял постановление по улучшению жилищных условий рабочих и служащих.

Войска 3-го белорусского фронта завершают ликвидацию окруженных вражеских войск в районе города Браунсберг. А войска 2-го Белорусского фронта начали штурм Гдыни. Они ворвались в город и в ожесточенных боях овладели некоторыми кварталами.

Сегодняшний герой рубрики ветеран великой отечественной войны Виктор Сурмач был непосредственным участником тех событий. Он воевал в составе минометного расчета 2-го Белорусского фронта.

Виктор Сурмач, ветеран Великой отечественной войны:

Мы подходили к Гдыне - это в Польше. И вдруг начался артиллерийский расстрел нас. Командир роты дал команду окопаться. Минометы свои окапываем и углубляем их. Мой друг Яша был у меня заражающим. Снаряд упал недалеко совсем. Как-то я успели и или миновал меня осколок, а мой заряжающий Яков, смотрю, лежит головой вниз. Когда подошел к нему посмотреть, оказалось, что осколок пробил ему голову насквозь.

Ежедневно зрители СТВ делятся своим видением тех далеких военных дней. Участники боевых действий, историки, экскурсоводы, дети, звезды эстрады и спортсмены расскажут о том, что помнят, что узнали от своих отцов и дедов.