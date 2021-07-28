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Виктор Лискович провёл заседание Попечительского совета в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии

28 июля 2021 16:25
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Новости Беларуси. Сенаторский корпус и представители бизнеса готовы подставить плечо белорусской медицине. На базе РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии состоялось заседание Попечительского совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Лискович провёл заседание Попечительского совета в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии-1

На встрече обсудили первоочередные задачи, связанные с развитием центра и оказанием помощи его пациентам. Каждый год лечение здесь проходят сотни детей. Врачи делают все возможное, чтобы у них было будущее.

Виктор Лискович провёл заседание Попечительского совета в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии-4

Много говорили и о профессии врача. В последнее время в условиях борьбы с пандемией все мы увидели обратную сторону труда медиков.

Виктор Лискович провёл заседание Попечительского совета в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии-7

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
Функции совета таковы, чтобы помогать данному медицинскому учреждению, которое оказывает сегодня специализированную гематологическую помощь нашим детям, помогать учреждению, развивать материально-техническую базу, способствовать использованию различных технологий медицинских, приобретению необходимых лекарственных препаратов медицинского назначения для того, чтобы пациенты чувствовали себя комфортно и уютно.

Я думаю, что будет решаться вопрос по расширению данного объекта путем достройки нового корпуса (по поручению главы государства). Здесь тоже члены Попечительского совета смогут помочь в определенных направлениях, как по выполнению проектных работ, так и потом уже при укомплектовании нового объекта.

Виктор Лискович провёл заседание Попечительского совета в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии-10

Попечительский совет медицинского учреждения функционирует уже год и был создан по поручению председателя Совета Республики Натальи Кочановой.

Виктор Лискович провёл заседание Попечительского совета в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии-13

За это время общими усилиями трех сторон – общества, бизнеса и здравоохранения – удалось решить немало важных задач.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Виктор Лискович # Наталья Кочанова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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