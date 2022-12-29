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Виктор Хренин поздравил детей оршанского социального центра с наступающими праздниками

29 декабря 2022 06:48
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Новости Беларуси. Последние дни года – время ожидания чудес. И они должны сбываться, особенно у тех, кто верит больше всех. Акция «Наши дети» помогает исполнять мечты самых маленьких белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Хренин поздравил детей оршанского социального центра с наступающими праздниками-1

Так, воспитанников социально-педагогического центра в Орше поздравили наши военные во главе с министром обороны. Гости пришли не с пустыми руками – каждый ребенок получил подарок, а новогоднюю сказку для детей подготовил Академический ансамбль песни и танца Вооруженных сил.

Виктор Хренин поздравил детей оршанского социального центра с наступающими праздниками-4

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Возможность приходить к детям, дарить подарки есть только в стране, где есть мир, как в нашей прекрасной Беларуси, где каждый маленький гражданин чувствует себя защищенным. Я убежден, что мы, люди в погонах, военнослужащие Вооруженных сил, сделаем все, чтобы наши дети жили в нашей стране, могли радовать и смеяться так же искренне всегда.

Виктор Хренин поздравил детей оршанского социального центра с наступающими праздниками-7

К Новому году с каждым днем все больше белорусских детей становятся счастливеt. Без внимания не должен остаться ни один ребенок.

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# Благотворительная акция # общество # Виктор Хренин # Фотофакт

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