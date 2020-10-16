Виктор Хренин: Миротворческая миссия ОДКБ отработала весь комплекс мер по стабилизации обстановки в кризисном районе

Новости Беларуси. Главная цель ОДКБ – укрепление и поддержание международного мира и региональной безопасности. Сегодня на полигоне Лосвидо завершилось плановое командно-штабное учение миротворческих сил организации «Нерушимое братство-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всю неделю под Витебском миротворческие силы стран-участниц ОДКБ оттачивали совместные действия во время спецопераций, отрабатывали навыки оказания патрулирования местности и противодействия массовым беспорядкам. «Специально был наведён мост». Как проходят учения миротворческих сил ОДКБ под Витебском «Нерушимое братство» образца 2020 – это порядка 900 человек, свыше 120 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты и беспилотники. В заключительный день военные, по легенде, выполняли задачи по поддержанию и налаживанию мира: сопровождение автомобильных колонн, патрулирование местности, досмотр населенного пункта. Условные радикально настроенные противники в зоне ответственности блокировали дороги, использовали самодельные взрывные устройства.

Учение проходило на фоне непростой обстановки в регионе и мире. ОДКБ все чаще сталкивается с новыми вызовами для мира и безопасности. В таких условиях особенно важна консолидация усилий союзников, международных и региональных организаций.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

В этом году учения впервые проходят в формате командно-штабного учения. Одной из главных особенностей его стало то, что в состав обучаемых включена Миротворческая миссия ОДКБ, которая в ходе этого учения отработала весь комплекс мер политического, военного, социально-экономического и гуманитарного характера по стабилизации обстановки в кризисном районе.

Республика Беларусь, проводя миролюбивую политику, не раз становилась площадкой для проведения мирных переговоров по решению конфликтных ситуаций. На этом фоне те задачи, которые решались в ходе этого учения, становятся для нас очень важны.

Главная цель ОДКБ – укрепление и поддержание международного мира и региональной безопасности. Приоритет здесь отдается не военным, а политическим. Для этих целей должны быть силы, способные решать миротворческие задачи и создавать условия для начала переговорного процесса. Такая позиция отвечает и национальным интересам нашей страны.