Виктор Чижиков требует компенсации за незаконное использование олимпийского мишки

Автор символа московской Олимпиады-80 Виктор Чижиков требует 20 млн рублей с телекомпании НТВ за незаконное использование своего олимпийского мишки в цикле передач "Русские не сдаются!".

Известного советского художника возмущает появление спортивного талисмана в одном кадре со стриптизершами, "деревенскими дурачками" и уголовниками, пишет "Коммерсант". Цикл передач "Русские не сдаются!", в которых рассказывалось о необычных людях из российской глубинки, демонстрировался на НТВ с октября 2008 года. В телеэфире прошли два сезона программы. Символом цикла стал олимпийский мишка, который в каждом выпуске "облетал" страну под закадровый текст артиста Юрия Яковлева, а также использовался как логотип передачи.

Как рассказал художник Виктор Чижиков, он как автор олимпийского талисмана "не был извещен" НТВ о предстоящем проекте. "Да я бы и не пустил его по этому "маршруту". Мишка летал к стриптизершам, не имеющим отношения к спорту, к деревенским дурачкам разного рода", - сообщил художник. По словам представителя Чижикова Ларисы Нескороженковой, в цикле "Русские не сдаются!" участвовал бывший уголовник, "у которого вместо наколки на груди появлялся олимпийский мишка", а в сцене в секс-шопе интим-продукцию закрывало изображение талисмана. Чижиков сказал, что все передачи он не смотрел, потому что "было просто противно".

После первых выпусков передачи художник пытался обращаться в телекомпанию НТВ за разъяснениями, однако "получил ответ в духе "Докажите, что вы автор". В итоге художник обратился в Пресненский суд, потребовав от телекомпании 15 млн руб. за нарушение своих авторских прав и еще 5 млн руб. компенсации за моральный ущерб.

В суде представители телекомпании заявили, что права художника не нарушали, поскольку его произведение не использовали. Юристы НТВ доказывают, что использовали какое-то самостоятельно сделанное изображение мишки, к которому Чижиков не имеет отношения.

В НТВ от комментариев отказались. Как пояснила глава пресс-службы телекомпании Мария Безбородова, НТВ не комментирует ход судебного разбирательства "до момента вынесения решения", пишет NEWSru.com.

Олимпийский мишка, чье изображение использовали на НТВ, долгое время содержался в хранилище Олимпийского комитета СССР. В 1980 году советское правительство отказалось продать его за 100 тыс. марок (около 33 тысяч долларов на тот момент) одной из немецких компаний, и через несколько лет талисман съели крысы.