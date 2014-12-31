Видеоверсия: новогоднее поздравление 2015 Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко

Дорогие соотечественники!



Человеческую жизнь нередко сравнивают с дорогой. И это дорога с особыми правилами. По ней можно пройти только один раз и нельзя повернуть назад.



Древние мудрецы учили: цените каждое светлое мгновение жизни, каждую радость. Не позволяйте мелким досадам и огорчениям увлечь вас. Не растрачивайте себя на зависть, обидыи злословие. Только тогда вы начнёте жить настоящей жизнью и обретёте подлинное счастье.



Мы иногда, сетуя на сиюминутные трудности, не замечаем самого важного, не ценим те дары, которые преподносит нам жизнь.

Подлинные ценности порой не заметны в обычной суете. И часто люди начинают понимать их значение только тогда, когда утрачивают их безвозвратно.

Главная ценность, за которую мы должны благодарить судьбу, – это мир. Мир в наших семьях, в нашей стране, в отношениях между людьми.

Уходящий год внезапно и трагически доказал нам подлинную ценность мира. Он показал всем нам – любые житейские проблемы отступают на задний план, начинают казаться мелкими и несущественными тогда, когда рвутся снаряды, свистят пули и льётся кровь.



Нет у человека ничего дороже жизни. И нет права более важного, чем право на жизнь.



Нам надо понимать и помнить, на чём основывается подлинный мир. И что является главной угрозой для него.



Основа подлинного мира – это доброта, терпимость и согласие между людьми. Это готовность прощать чужие ошибки, это способность в чём-то поступаться своими интересами.



Мы воочию убедились, к чему ведут внутренние распри, ненависть и нетерпимость. От ярких и броских лозунгов, сеющих вражду, один шаг до раскола общества. От раскола общества один шаг до всеобщей ненависти. А от неё один шаг до войны. И если люди забывают о ценности мира и согласия, то все эти три шага они делают в одно мгновение.



Семь десятилетий назад мы заплатили за мир миллионами человеческих жизней. Белорусы хорошо знают цену миру и по сегодняшний день сохраняют особо трепетное отношение к нему.



Уверен, каждый из нас желает скорейшего восстановления мира на земле наших братьев. Это искреннее, душевное чувство нашего народа. Мы, белорусы, желаем мира всем нашим друзьям и соседям. Мы делаем и будем делать всё, что от нас зависит, чтобы сберечь его и защитить.



Мир – это основа жизни ипроцветания. И потому внаступающем 2015 году прежде всего я желаю всем нам мира – мира в душе, мира в семьях, мира в стране!



Дорогие друзья!



Уходящий год подарил нам немало поводов для радости.

Нас стало больше почти на 7 тысяч человек. Государство приняло развёрнутую программу по поддержке семей с двумя, тремя и более детьми. Это наш сознательный курс, который мы продолжим и впредь.

Этот год войдёт в нашу историю как время памяти и патриотизма. Всенародное празднование 70-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков вновь напомнило нам: не бывает будущего без прошлого, без связи поколений. Наша общая святая обязанность – забота о ветеранах, обо всех стариках, воспитание на их примере своих детей и внуков.



Уходящий год мы не зря назвали Годом гостеприимства.



Республика Беларусь распахнула двери для всех стран во время чемпионата мира по хоккею. Десятки тысяч гостей из самых разных уголков планеты открыли для себя Беларусь и белорусов – уютную, красивую, ухоженную страну, в которой живёт отзывчивый, приветливый и добрый народ. Уверен, что каждый из наших гостей увёз с собою частичку радости и теплоты, подаренной ему белорусской землёй.



Всех нас порадовали спортсмены на Зимней Олимпиаде. Вся страна как один человек переживала за наших олимпийцев – и они не подвели нас!

Дорогие друзья!

Через несколько мгновений наступит 2015-й год. Год Великой Победы и Год Молодёжи, в котором символично пересекаются наше прошлое и наше будущее. Год, когда нам с вами предстоит делать выбор и определять: как будем жить дальше, на что надеяться, к чему стремиться.

Наверное, у каждого народа есть тот заветный образ, с которым у него связана родная земля.



Для меня это небольшой, но крепкий, тёплый и уютный дом, где в почёте живут старики, трудятся хозяева, взрослеет молодёжь и подрастают счастливые дети.



Беларусь – наш общий дом, который только мы сами можем наполнить достатком и счастьем.



В эти волнующие минуты мне хочется, чтобы все белорусы осознали, как мы, в сущности, тесно связаны друг с другом на этом небольшом, подаренном нам Богом куске Земли.



В новогоднюю ночь я хочу поздравить наших родителей и всех ветеранов, поблагодарить их за всё, что они сделали для страны.



Наших удивительных женщин, которые, поровну разделяя с мужчинами груз трудов и забот, остаются нежными и прекрасными.



Наших детей, так искренне верящих нам, детей, которых мы обязательно должны вывести на верную дорогу жизни.

И всех нас, кто своими умелыми руками и мастерством, талантом и силой научного озарения, стойкостью и мужеством вносит вклад в укрепление и процветание Беларуси.



Новогодняя ночь – это время, когда мы по-особенному осознаём, как мы близки, как нужны друг другу и не можем жить без любви и поддержки родных людей.



Так давайте поблагодарим друг друга за помощь, заботу и внимание.



Пусть в каждой семье будет немного радости и тепла. Пусть будет много этой радости и тепла.



Пусть на нашей земле всегда царят согласие, достаток и мир.



Счастья вам и здоровья, дорогие земляки.



С Новым годом, Беларусь!