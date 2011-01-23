Видеопроекты «Мультики для самых маленьких» и «Буквица» – способ общения с молодежью о духовных ценностях на современном языке

Разговаривать с молодежью о духовных ценностях можно только на современном языке. Организаторы православных образовательных видеопроектов поставили этот принцип во главу угла. Теперь «Мультики для самых маленьких» и «Буквица» – рисованные фильмы понятные любому дошкольнику.

Это еще юное анимационное отделение творческой мастерской было создано совсем недавно, в ноябре прошлого года. Коллектив – это пять молодых амбициозных ребят, прихожан монастыря. Документальные фильмы, снятые на этой студии, уже завоевали сердца зрителей и жюри на престижных фестивалях.

Проект под рабочим названием «Мультики для самых маленьких» и «Буквица» тоже авторские. Сюжеты 2–3-минутных серий взяты из жизни и религиозных писаний.

Елена Борушко, помощник руководителя мультипликационной студии Свято-Елисаветинского монастыря во имя Святого Иоанна Воина:

Мы собираемся, представляем, что мы дети, и выбираем истории. Как правило, они простые, там немного персонажей.

А еще наши рисунки проходят не только профессиональный отбор, но и детский. Наши самые строгие судьи – дети.

Видеопроект «Буквица» изначально создавался Ириной Кодюковой, мультипликатором «Беларусьфильма», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Это лента о церковно-славянской азбуке. Теперь авторский коллектив продолжает работу, и кроме анимационного фильма планирует дополнить мультик книгой-пособием по церковной грамоте.

Оба проекта рассчитаны на самых юных зрителей и пока не имеют аналогов в Беларуси. Всего мультипликаторы планируют выпустить около 10 роликов.